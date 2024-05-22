السفيرة الفلسطينية بأيرلندا: الاعتراف بفلسطين خطوة نحو الدولة المستقلة

قالت الدكتورة جيلان وهبة سفيرة فلسطين لدى أيرلندا إنَّ قرار دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة، متابعة أنَّ إسرائيل تواصل انتهاك القوانين الدولية والمواثيق الأممية.

وأوضحت جيلان وهبة في تصريحاتها التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» أنَّ إسرائيل لن ترضخ إلا بضغط من المجتمع الدولي وردود فعل دولية على انتهاكاتها للقوانين، مؤكّدة أنَّ اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطينية سيتبعه اعترافات من دول أوروبية كثيرة.