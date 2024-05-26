وزير خارجية إسبانيا: قرارات «العدل الدولية» ملزمة لإسرائيل

قال خوسيه مانويل ألباريز وزير الخارجية الإسباني إنَّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية يحقق السلام والعدالة في المنطقة، وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها، ونطالب بالإفراج غير المشروط عن المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات.

وأضاف خوسيه مانويل ألباريز، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، «لقد حان الوقت لوقف الكارثة الإنسانية في غزة وتجنب التداعيات السلبية للعمليات في رفح الفلسطينية، ودعونا لإقامة مؤتمر السلام من أجل حل الدولتين وتلقينا موافقة أكثر من 90 دولة».

وأكّد وزير الخارجية الإسباني أنَّ حل الدولتين هو الحل الوحيد لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وتدابير محكمة العدل الدولية تجبر إسرائيل على الانسحاب العسكري من غزة ووقف عملياتها في رفح الفلسطينية.