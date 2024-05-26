وزير التعليم: الخطة الاستراتيجية تهدف لمعالجة كثافة الفصول

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن تحليل قطاع التعليم أظهر وجود العديد من التحديات تتمثل في كثافة الفصول، وعدم توافق واكتمال البنية التحتية للتحول الرقمي، وضعف تقبل التطوير سواء البنية الداخلية أو الخارجية، وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، وعجز المعلمين.

الأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030

وأوضح الوزير أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفني تهدف إلى معالجة ركائز الإصلاح من منظور النظام ككل مثل ضمان الترابط بين خطة الوزارة والأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030، وتعزيز قدرة الوزارة على الصمود والتكيف أمام التحديات والأزمات، والتأكيد على ترابط التعليم مع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.

وأشار إلى أن رحلة الوزارة في ظل الخطة الاستراتيجية بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم، وأنه قد سبق وضع الخطة وتحليل كامل لقطاع التعليم وذلك بالتعاون مع الشراكة العالمية للتعليم واليونيسيف، وطرح عدد من الأولويات كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ تتواكب مع خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المعدلة ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة مصر تنطلق، والأجندة الأممية «أجندة 2030 للتنمية المستدامة»، والأجندة الأفريقية «أجندة أفريقيا 2063».

وأضاف أن أعمدة بناء الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفني تتضمن الجودة والتعبير في التنظيم وفقا لمعايير التنافسية العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، والتحول الرقمي والابتكار والتعلم الأخضر.

وتابع أن أولويات الخطة الاستراتيجية التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتتضمن «الطفل» إذ أن السنوات الذهبية هى الطفولة المبكرة ولابد من استثمارها، و«المرأة»، و«ذوي الهمم»، إذ تقوم الدولة المصرية برعايتهم والاهتمام بهم، و«الموهوبين والنابغين».

جودة وأهمية التعليم

واستعرض الوزير خطة التعليم العام، والتي تتضمن برامج المعلمين متمثلة في برنامج التعليم من أجل الغد 2025-2020 لتعزيز جودة وأهمية التعليم عبر جميع المستويات ونشاط بناء قدرات المعلمين للعلوم والتكنولوجيا وتقوية مدارس STEM، ودعم تطوير وتدريب معلمي رياض الأطفال المستند إلى دراسة تشخيصية لممارسات التدريس، ودعم التطوير المهني المستمر «CPD» للمشرفين والقادة التربويين، بما في ذلك «معايير الأداء، التطوير المهني وحدات التدريب، وأدوات المراقبة»، والتطوير المهني للمعلمين، والاستمرار في دعم القدرة المؤسسية للأكاديمية المهنية للمعلمين PAT بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وكذلك بناء قدرات المعلمين على التعلم من خلال اللعب والمهارات الحياتية وأساليب التدريس الحديثة، والشراكة المصرية اليابانية للتعليم في برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية، مؤكدًا أن المدارس المصرية اليابانية تهدف لبناء الشخصية المصرية وإعداد الخريج مسلح بالمهارات المستدامة والتكيف مع الوظائف والبحث عن الفرص، وكذلك تدريب معلمي المدارس المصرية اليابانية ببرامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع الجامعات اليابانية.