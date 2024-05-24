وزير التعليم العالي يوجه بتوفير فرص تدريب عملي لطلاب الجامعات

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير فرص التدريب العملي لطلاب الجامعات، وخاصة الكليات العملية، حرصًا على تطوير مهارات الخريجين وتزويدهم بالقدرات والجدارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى التكامل داخل منظومة مؤسسات التعليم العالي لتحقيق جودة مخرجات العملية التعليمية، وتقديم خريجين مؤهلين مُدربين للمُنافسة في كل المجالات التي تحتاجها عملية التنمية.

وأوضح الدكتور طه توفيق رابح القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن أعمال التدريب الحقلي التي يقدمها المعهد لطلاب كليات العلوم والهندسة وعلوم الأرض من الجامعات المختلفة، تشمل تخصصات «الفيزياء، والكيمياء، وجيولوجيا البترول والتعدين، والاتصالات والمعلومات، والحاسبات، وتطبيقات الفضاء، ومواد وعلوم النانو»، وذلك في أقسام الزلازل والجيوديسيا والمغناطيسية.

ويقدم المعهد التدريب العملي الصيفي للطلاب على الأجهزة العلمية التي يمتلكها في المراصد الفلكية والشبكة القومية للزلازل والمعامل التابعة للمعهد، ويشمل التدريب على الطرق السيزمية والأجهزة المغناطيسية والجيوديسيا واستخدام البرامج المتقدمة في تحليل البيانات، وكذا تدريب الطلاب على تطبيقات الرادار الأرضي لمعرفة تتابع الطبقات والتراكيب الجيولوجية والمسح السيزمي والقياسات المغناطيسية والجيوديسيا.

تدريب 411 من طلاب الجامعات

وأفاد بأن المعهد يقوم بتجهيز برامج التدريب ثم التنسيق بين الجامعات لتحقيق أقصى استفادة، ويتم تسليم الطلاب شهادات بنهاية البرنامج للاستفادة منها في حياتهم العملية، مشيرًا إلى أن المعهد قام خلال العام الماضي بتدريب 411 طالبًا من جامعات «القاهرة، وعين شمس، والمنصورة، والزقازيق، والإسكندرية، ومرسى مطروح والأزهر»، فضلا عن برنامج «الأمل» الذي يرعاه المعهد بالتعاون مع الجمعية الجيوفيزيقية المصرية وبعض شركات البترول لتدريب الطلاب، وتقديم محاضرات تثقيفية، ويسعى المعهد لزيادة أعداد الطلاب المتدربين بالعام القادم من خلال زيادة عدد الجامعات المُشاركة بالتدريب.

تدريبات نظرية وعملية

وأكد الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن الهيئة قدمت تدريبات نظرية وعملية لطلاب العديد من الجامعات المصرية، وتم تدريب ما يقرب من 1431 طالبا وطالبة وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتحقيق النجاح في مجالاتهم وتطوير مساراتهم المهنية لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وأضاف أنه تم تدريب 533 طالبًا وطالبة من جامعة القاهرة في مجالات مختلفة مثل مجالات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ولغات البرمجة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 120 طالبا وطالبة من كليات مختلفة مثل الحاسبات والمعلومات والمعهد الكندي وجامعات أخرى.

استخدام تقنيات حديثة في التدريب

وتضمنت التدريبات استخدام أحدث التقنيات مثل تعلم الآلة والتعلم العميق؛ لضمان دقة المعلومات المُستنبطة من الصور الفضائية، وتحليل البيانات بواسطة الليزر الأرضي والجوي، بالإضافة إلى استخدام هذه البيانات في تحليل المناطق العمرانية وتنفيذ مشاريع مساحية، وتم فتح باب التقدم لاستكمال التدريب الصيفي للعام الحالي، وستبدأ فعاليات التدريب خلال شهري يوليو وأغسطس.

وقام كل من مركز بحوث وتطوير الفلزات ومعهد «تيودور بلهارس» للأبحاث المعهد القومي للمُعايرة، بتوفير فرص لتدريب وتأهيل طلاب الجامعات.