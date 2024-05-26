«تعليم القاهرة»: لا مشكلات أثناء سير امتحانات الدبلومات الفنية

أكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أنّ غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تابعت سير أعمال الامتحانات التحريرية لليوم الثاني للدبلومات الفنية 2024 دور أول بحضور الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وأعضاء الغرفة.

انتظام سير الامتحانات

وأشار إلى أنّ غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير وانتطام الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم التأكد من خط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والتأكد مع عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

أداء الامتحانات على فترتين

وأشار إلى أنّ طلاب الدبلومات الفنية قاموا بأداء الإمتحانات اليوم على فترتين بمختلف التخصصات وهم كالآتي:-

دبلوم صناعي

جدارات صناعي: مادة فيزياء

مزدوج: مادة لغة إنجليزية

مهني: مادة لغة إنجليزية

صناعي: مادة لغة غنجليزية

تكنولوجيا تطبيقية: مواد (دراسات، فيزياء)

دبلوم تجاري

نظام 3 سنوات: مادة لغة إنجليزية

نظام 5 سنوات: مواد تخصص

تعليم مزدوج: لغة إنجليزية

دبلوم فندقي

لغة إنجليزية.. مواد تخصص 3 سنوات