برلمانية: إنجازات الرئيس السيسي لبناء مصر الحديثة نتيجة رهانه على وعي الشعب 

قالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، إن ما مرت به مصر في الفترة السابقة اختبار قوي للشعب المصري الذي يعي تماما أننا تحت مرمى وبصر الكثير من الطامعين بمصر من الخارج وأن المواطن المصري لم ولن يقصر حتى في خضم الصعوبات والتحديات، وأن ما قام به الرئيس السيسي من إنجازات لبناء مصر الحديثة هو نتيجة رهانه على وعي الشعب المصري.

خلق بيئة اقتصادية مناسبة

وذكرت «عجمي» في تصريح لـ«الوطن»، أن الرئيس يعمل وينفذ بعيدًا عن الأقوال، ويسعى دائمًا رغم التحديات إلى خلق بيئة اقتصادية مناسبة، وذلك بإنشاء مناطق صناعية واستثمارية كبيرة تهدف لخلق فرص عمل جديدة، وأن التخطيط لمثل تلك المشروعات يمثل رؤية مستقبلية سابقة للعصر.

وأضاف: «هو فيه حد يعمل عاصمة مساحتها تمثل مساحة القاهرة 3 مرات على أرض كانت صحراء ليس فيها ما يدعو للتنمية، والآن أصبحت بفضل تلك الجهود جمهورية جديدة ببنياتها الأساسية التي شُيدت على أعلى مستوى، وذلك بسبب أن الرئيس السيسي بناها طبقًا لمستوى طموحه الذي يسعي من خلاله لإعلاء قيمة مصر، وترك بصمة اقتصادية قوية».

تهجير الفلسطينيين

وتابعت أن الرئيس يتحدث بكل صراحة وصدق عن الأوضاع والتحديات التي تمر بها مصر في الفترة الحالية، خاصة تجاه القضية الفلسطينية، التي كانت دائمًا قضيتنا الأولى والأخيرة، والتي بذلنا فيها الكثير من الدماء، موضحة أن رؤية الرئيس السيسي للقضية هي رؤية خاصة نابعة من النظرة العسكرية والمخابراتية، وأنه يعلم تمامًا ما هو غرض إسرائيل من تهجير الفلسطينيين لمصر وهذا ما ترفضه القيادة السياسية بشكلٍ واضحٍ وصريح، وخاصة أننا ليس لدينا ما نخشاه، وأننا نتكلم من مركز قوة.