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رئيس مجلس النواب يهنئ النادي الأهلي بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا

كتب:

حسام أبو غزالة
10:39 م | السبت 25 مايو 2024
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

تقدّم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة للنادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية، بمناسبة تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، للمرة الـ12 في تاريخه، بعد فوزه على الترجي التونسي، في المباراة النهائية، بهدف نظيف.

وخصّ رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير، مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، على الأداء المتميز للاعبين أثناء المباراة، والإنجاز الذي حققه الفريق، مؤكداً أن هذا التتويج يعكس المستوى المتميز للرياضة المصرية.

واعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية، في مختلف الألعاب والبطولات.

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