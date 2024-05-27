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60 يوما للبت في طلب التصالح بمخالفة البناء بعد استكمال الأوراق

كتب:

وائل فايز
04:44 ص | الإثنين 27 مايو 2024
مواجهة مخالفات البناء

مواجهة مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه في حالة استكمال المواطن الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء  وتقديمها للجهات المختصة يتم البت في ملف التصالح في غضون 60 يوما من تاريخ التقديم واستكمال المستندات.

وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أن أول إجراء يقوم به المواطن في التصالح  تقديم شهادة البيانات، حيث تشمل بيانات المخالفة من نوع النشاط سواء سكني أو تجاري أو إداري، وأيضا المساحة ورأى جهة الولاية سواء كانت الزراعة أو الرى وخلافه فى التصالح من عدمه.

خدمة أفضل للمواطنين 

وتابع أن قانون التصالح الجديد يهدف إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين  والحفاظ على النسق العمراني ومنع ظهور أي عشوائيات مرة أخرى، داعيا المواطنين إلى أهمية التصالح وتقنين الوضع وكل إجراء محدد له الوقت اللازم وعلى المواطن سرعة تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم البت فى طلبه.

مدة تقديم طلبات التصالح 

وأكد أن فتح باب التصالح مستمرة لمدة 6 شهور قابل للمد وحالات التصالح القديمة، ولم تستكمل الإجراءات وسددت رسوم الفحص وجدية التصالح عليها ليس أي أموال رسوم فى هذا الشأن.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.