«التنمية المحلية» تُوضح موقف الحاصلين على نموذج 3 في قانون التصالح

بعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء، يسعى العديد من المواطنين التعرف على موقف الحاصلين على نموذج 3 وفق قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، ليرد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية أن كل من حصل على نموذج 3 من قبل ولم يبت في طلبه عليه سُرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له للاستعلام عن ملف التصالح الخاص به، حيث يظل ملفه ساري، وعليه استكمال الإجراءات والأوراق المطلوبة للتصالح، والاستفادة من التسهيلات للإجراءات في قانون التصالح الجديد، حيث يقوم بملء شهادة بيانات واستكمال بعض الأوراق المطلوبة للملف.

جدية التصالح

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل من سدد جدية التصالح ورسم الفحص وفق القانون القديم لن يُسددها مرة أخرى، وفى حالة رفض طلب التصالح يُسترد قيمة جدية التصالح، ومن حق المواطن التظلم على رفض طلب التصالح الخاص به، حيث يقدم قانون التصالح الجديد تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون، حيث يتم العمل على تقنين وضع مخالفات بناء لم تكن مُدرجة في قانون التصالح السابق.

خدمة المواطنين

وأوضح أن كل إيرادات قانون التصالح الجديد تصب في خدمة البنية التحتية ومشروعات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية.