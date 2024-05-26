وزير الخارجية: نرفض توظيف إسرائيل سيطرتها على معابر غزة لتجويع الشعب الفلسطيني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأنّ سامح شكري وزير الخارجية وممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وجدد «شكري» التحذير من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا رفض توظيف إسرائيل إمعانها في السيطرة على كافة معابر غزة كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني في القطاع.

كما أكد رفضه بشكل قاطع أي محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية.