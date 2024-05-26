محمد الزهار: مصر مارست ضغوطا على الولايات المتحدة لإدخال المساعدات إلى غزة

قال محمد صلاح الزهار، الكاتب الصحفي، إن الهم الأول للإدارة المصرية على كل مستوياتها في أزمة قطاع غزة، هو إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، والإدارة المصرية بكل اتجاهاتها تمضي في هذا الاتجاه.

أهمية إدخال المساعدات

وأضاف «الزهار» خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المتابع للشأن والتصرف المصري في هذا الأمر، يعي جيدًا أن التصعيد الذي لجأت إليه الإدارة المصرية في العشرة أيام أو الأسبوعين الماضيين، يشيران إلى ممارستها نوعًا من الضغوط على القوى المؤثرة، خاصة الولايات المتحدة للتأكيد على أهمية إدخال المساعدات بشكل سريع، والتصعيد أمام الرأي العام العالمي بمسؤولية إسرائيل كلية عن الفلسطينيين في غزة، والمساعدات التي يجب أن تدخل إليهم بكل تنويعاتها بحكم أنها دولة احتلال.

ولفت إلى أن الإدارة الإسرائيلية وغرورها ومغامراتها، التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي وبعض زملائه في مجلس الحرب، أو حكومة الطوارئ أو الجيش الإسرائيلي هم مغامرون، وزعيم المعارضة هناك قال هذا الكلام منذ لحظات.