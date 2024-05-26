البعثة الأممية لحقوق الإنسان: عمليات الاحتلال في غزة تأكل الأخضر واليابس

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه منذ بداية الأحداث في قطاع غزة، كان على الجميع أن يدرك أن التعامل مع منهجية معينة مع الكيان الإسرائيلي لم يبقَ حقوقًا للفلسطينيين، فكان التعامل في البداية بشكل اعتباطي وحسب الأوضاع التي تستجد يوميًا.

العمليات العسكرية ستقضي على الأخضر واليابس

وأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»: «حذرنا منذ بداية الأحداث أن مسار هذه العمليات العسكرية ستقضي على الأخضر واليابس، ولن تكون هناك أي حقوق للفلسطينيين إذا ما التفتت هذه الحكومات المعنية على الوضع الخطير الذي تنتهجه إسرائيل في الداخل الفلسطيني حتى تحافظ على الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية».

وتابع: «هذا الأمر هو برسم الجميع وليس فقط برسم أجهزة دولية، الأجهزة الدولية خاصة الأممية قامت بما عليها أن تقوم به من خلال التذكير بالبنود الأساسية للحقوق والشرعية الدولية وللحقوق السياسية والمدنية حتى للأفراد، ولكن كما أشرت من البداية، بأن التعامل مع هذا الملف كان على هامش الأولويات».