محللة سياسية: العالم لا ينكر دور مصر الريادي في عملية إحياء السلام

أكدت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية، أن لمصر الريادة في عملية إحياء السلام أو المفاوضات التي ينتظرها العالم بشأن القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر من اليوم الأول تبنت وأخذ على عاتقها أن تكون في الجانب الوسط وأن تحاول لإيجاد حل والمعايير المقبولة لدى العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية و أن يكون هناك سلام في المنطقة.

العالم أجمع لا ينكر دور مصر

وأوضحت «جادو»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن العالم أجمع لا ينكر الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية وتقوم به من المفاوضات والوساطة التي تقوم بها مصر في محاولة لإنهاء الحرب والتهدئة، ووقف إطلاق النار من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي والانتهاكات وإحداث عملية عسكرية وجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن الموقف الفرنسي تغير بعض الشيء منذ سابق عهدها ولم تكن على نفس هذه الوتيرة، وتغير الموقف الفرنسي تجاه الحرب في قطاع غزة، وهذه الاجتماعات التي تتبناها فرنسا مع وزراء الخارجية العرب من ضمنهم الدولة المصرية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإحياء عملية الهدنة وسط تعنت من الجانب الإسرائيلي.

وتابع: «الاتحاد الأوروبي يتبنى اجتماعات قد تنبأ ببصيص من الأمل ونعود منها لوقف إطلاق النار وإحداث الهدنة ووقف إطلاق النار، موضحًا أن العالم يريد وقف هذه الحرب والتي تضر العالم أجمع وهناك خسائر في كل دول العالم.