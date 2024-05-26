بعد نجاح «Fly over Madinaty».. مدينتي وجهة للسياحة ومختلف الفعاليات الرياضية (فيديو)

حقق الحدث الرياضي «Madinaty over Fly» لمحبي رياضة القفز بالمظلات نجاحاً كبيراً ، والذي انطلق على مدار يومي ٢٤ و ٢٥ مايو، لاول مرة في مدينتي وتم تنظيمه بالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى و Skydive Pharaohs المتخصصة في تنظيم فعاليات القفز بالمظلات.

وتضمنت الفعاليات نوعين من القفز بالمظلات ، الأول كان القفز الحر من مسافة 13 ألف قدم ، وشارك فيه 25 شخصا. أما النوع التاني من القفز فكان بمظلات "الباراموتور" بمشاركة 15 شخصا ونفذوا القفزة من مسافة 4 آلاف قدم.

وأشاد المشاركون بمستوى التنظيم وجمال مدينتي من السماء وأعربوا عن اعجابهم بتجربة القفز بالمظلات التي تمت لأول مرة في مدينتي. ويهدف الحدث الرياضي "Fly over Madinaty" إلى تشجيع السياحة الرياضية وجذب محبي المغامرات من داخل وخارج مصر وتوفير تجربة مثيرة وممتعة للمشاركين.

وتعكس اقامة الحدث الامكانيات الكبيرة وجودة المرافق والبنية التحتية التي تتمتع بها مدينتي والتي تتيح ممارسة العديد من الانشطة الرياضية لتكون مدينتي نقطة جذب للسياحة الرياضية ومقصدا لاقامة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية.

وفي ختام الحدث تم تنظيم احتفالات كبيرة في اوبن اير مول مدينتي ، تضمنت عروض وفقرات لكل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى حفل كبير لفريق "مسار إجباري" والذي شهد اقبالاً كبيراً من سكان مدينتي.