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صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة بإسرائيل

كتب:

منة شبانة
06:52 م | الأحد 26 مايو 2024
غزة

غزة

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها، وفقا لنبا عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

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