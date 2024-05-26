صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة بإسرائيل كتب: منة شبانة 06:52 م | الأحد 26 مايو 2024 غزة أفاد إعلام إسرائيلي، بأن صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها، وفقا لنبا عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزير الخارجية: نرفض توظيف إسرائيل سيطرتها على معابر غزة لتجويع الشعب الفلسطيني «القاهرة الإخبارية»: اندلاع حرائق في مستوطنتي أفيفيم والمالكية شمالي إسرائيل باحثة بـ«المركز المصري»: مصر استغلت ثقلها للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة إسرائيل تسحب لواء جفعاتي من عملياته العسكرية شرقي رفح الفلسطينية إسرائيل الاحتلال غزة فلسطين بقلم منة شبانة