«الشيوخ» يناقش دعم سياحة المؤتمرات والمعارض: يجب توفير الإمكانيات اللازمة

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن «دعم واستدامة سياحة المؤتمرات في مصر»، وسياسات الحكومة وخطة وزارة السياحة لدعم سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز.

واستعرضت النائبة شاروبيم، خلال كلمتها باجتماع اللجنة اليوم، تفاصيل الاقتراح، مؤكدة أنه لا بد من توفر الإمكانيات من سبل مواصلات وقاعات والبنية التحتية وبالطبع الفنادق.

وأكدت النائبة هبة شاروبيم أهمية سياحة المؤتمرات والمعارض عالميا، موضحة أهمية توافر عدد من الشروط منها وجود الأمان ليس فقط السياسي أو الاستقرار الأمني، ولكن أيضا الأمان المجتمعي وتعامل المجتمع وثقافته مع السائح ومن هنا أهمية التوعية المجتمعية.

سياحة المؤتمرات

وأشادت النائبة هبة شاروبيم بوجود شبكة الطرق الجديدة في مصر ووسائل المواصلات الحديثة مثل المونوريل ووسائل النقل الذكي، إضافة إلى وجود قاعات المؤتمرات التي تم إنشاؤها بالفعل مؤخرا بشكل كبير، ما يساعد على دعم وسياحة المؤتمرات والمعارض في مصر.

وطالبت النائبة بخريطة واضحة بالمناسبات وأجندة لعمل مؤتمرات ومعارض بالتنسيق بين كل الوزارات، خاصة السياحة والثقافة، لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لسياحة المؤتمرات.

تنظيم المعارض والمؤتمرات

وقال محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بوزارة السياحة أن الوزارة تعمل وتتحرك من خلال عدة محاور مع نمط سياحة المؤتمرات والمعارض بالاتصال الدائم مع الجهات المعنية التي تقوم بصناعة القرار في الخارج لتنظيم وإعداد المؤتمرات واختيار أماكن انعقاده، مشيرا إلى أن مصر لديها كل الإمكانيات السياحية لتنظيم المعارض والمؤتمرات.