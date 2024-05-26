«القاهرة الإخبارية»: اندلاع حريق في الجليل الأعلى نتيجة رشقات صاروخية من لبنان كتب: منة شبانة 08:18 م | الأحد 26 مايو 2024 لبنان أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باندلاع حريق في الجليل الأعلى نتيجة رشقات صاروخية من جنوب لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي: رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه شلومي في الجليل الغربي «حزب الله» يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان لبنان يدرس الاستفادة من تجربة مصر في مجال الاستزراع السمكي «القاهرة الإخبارية»: 55 بلدة في جنوب لبنان تضررت من الغارات الإسرائيلية لبنان جنوب لبنان إسرائيل الاحتلال بقلم منة شبانة