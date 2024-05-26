عضو بـ«الشيوخ»: خطة التنمية الاقتصادية تتضمن زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات

أكد النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تناول أهداف خطة التنمية والاستثمارات خلال السنة المالية الجديدة.

خطة التنمية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن خطة التنمية التي استعرضتها وزيرة التخطيط بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ تتضمن تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مُقارنة بالـمُعدّل الـمُنخفِض الـمُتوقّع لعام 23/2024، وقدرُه 2.9% على خلفية التأثُّر الـمُباشِر بالأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية نتيجة الحروب والأحداث السياسية ومع ذلك من المنتظر أن يصِل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه في عام 23/2024.

الاستثمارات الكلية الـمستهدفة

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الخطة تتضمن ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة المُستهدفة إلى 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، إذ تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023.

وأكد أن الخطة ركزت الأولويات الاقتصادية وأبرز التوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية والصحة والتعليم والبحث العلمي حيث تضمنت تخصيص نحو 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بخطة عام 24/2025.