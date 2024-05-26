«البحوث الإسلامية» يوضح حكم تصوير الجنازات: هناك تصرفات لا تليق بحالة الموت

أجاب الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال حول حكم تصوير الجنازات؟.

وقال الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «جزء منه صحيح وجزء منه خطأ، لا نستطيع أن نطلق حكم مطلق، لكن هناك أمور مثل تصوير الجثمان أثناء نزوله القبر».

وتابع: «المشاهير لهم خصوصية في المجتمع، والمجتمع لهم حق عليهم، لكم هناك بعض التصرفات لا تليق بحالة الموت».

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