مجمع البحوث الإسلامية يوضح كيف كان النبي يقضي يومه؟

تحت عنوان «كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه»، نشر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف تغريدة اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، والتي تضمنت صورة شملت نحو 6 نقاط يستعرضها التقرير التالي، كما تضمنت التغريدة هاشتاج «يوم الجمعة».

كيف كان النبي يقضي يومه

وأشار مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في تغريدته إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي يومه كالتالي:

- يفتتح يومه بذكر الله والصلاة والدعاء والاجتهاد في العبادة.

- يقوم على خدمة أهله ونفسه.

- يقضي وقتا كبيرا في الدعوة والنصح والتوجيه.

- يتفقد أحوال الناس في معاشهم وتعاملاتهم وأسواقهم.

- يجالس الناس ويسأل عنهم ويزور المريض.

- يجيب الداعي ويمشي في حاجة الضعيف والمسكين.

سنن يوم الجمعة

وكان مجمع البحوث الإسلامية قد نشر في وقت سابق سنن يوم الجمعة والتي تشمل الآتي « الاغتسال، التطيب، لبس أحسن الثياب، التسوك، التبكير إلى المسجد، قراءة سورة الكهف، كثرة الصلاة على النبي، تحري ساعة الإجابة».