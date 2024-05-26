«البحوث الإسلامية»: الجنازات أخلاق نبوية وليست مجاملة اجتماعية (فيديو)

أكد الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أن الدين ليس عبادة جوفاء فيها ركوع وسجود بلا معنى، لافتا إلى أنه أدآب ربانية وأخلاق نبوية في كل تعاملاتنا.

وقال الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الموت هو الحق الذي لا يختلف عليه أي إنسان، فلما نكون في جنازة يبقى عندنا مجموعة أدآب وأخلاقيات أثناء سير الجنازات، فلابد أن يتصور الإنسان إنه في يوم من الأيام سيذوق نفس المصير، فما لا يرضيه في الجنازة فعليه ألا يفعله».

وتابع: «كثير من الناس تضيع ثوابها في الجنازة بتصرفات غير لائقة، عندنا نوع من المشاعر المتبلدة، فالموت له أدآب، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط».

وأضاف: «بعض الناس تذهب للجنازات مجاملة اجتماعية، مفيش مشكلة بس خلي نيتك إيمانا واحتسابا لله شعيرة علشان تأخذ الأجر كاملا، وسيدنا النبي وضح عظم الأجر بجبل أحد الضخم جدا».

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