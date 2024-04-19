بعد فتوى «دفع الصائل».. خبراء يكشفون تاريخ الإخوان في تطويع الدين لإباحة القتل

قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن الافكار التي طرحها المؤسس الأول لجماعة الاخوان المسلمين كانت أفكار شبه عسكرية إن لم تكن أفكارا عسكرية هذه الأفكار كانت وما زالت تدعو إلى ممارسة العنف بكافة أشكاله سواء العنف اللفظي أو العنف السياسي أو حتى العنف الجنائي وهذا ما شهدناه على مر تاريخ التنظيم الإخواني خاصة وأن التنظيم قارب عمره مائة عام.

ممارسة الإخوان للعنف

وأضاف «أديب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن دائما ما نقول إن ممارسة الإخوان للعنف لم يكن تحولا إلى العنف، بل عندما نشأ التنظيم مارس العنف منذ اللحظة الأولى، الأمر الذي تم عبر تأصيل شرعي وفقهي وسياسي وتم ذلك على يد مؤسس التنظيم حسن البنا ولذلك عندما نقول أنه تم إنشاء ما سمي بالنظام الخاص على خلفية المؤتمر الخامس الذي عقده المؤسس الأول حسن البنا والذي نادى فيه باستخدام القوة وقال وقتها كلمات تنسب إليه «سوف نستخدم القوى حين لا يجدي غيرها»، وهذا يدل على أن أفكار الإخوان وعقيدتهم كانت مسلحة منذ البداية.

وأكد الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي أن الغالبية العظمى من الإخوان وافقت على قرار استخدام العنف أو ما يطلق عليه برد الصائل، ورد الصائل كانوا يعتبروه أنه رؤية شرعية لفكرة استخدام العنف، ولذلك خرج الإخوان واعترفوا بأنهم قاموا بالتأصيل الشرعي لمواجهة السلطة قبل أن تقوم الثورة بستة أشهر وهذا اعتراف من الإخوان بذلك، وترجموا هذا الأمر فيما أطلق عليه رد الصائل، وهذا ما يؤكد على تأصيل التنظيم للأفكار العنيفة.

فتوى دفع الصائل

وقال إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن تنظيم الإجرام الإخواني أباح منذ بدايته القتل واستسهال وإباحة الدماء، فتلك أمور من مكونات العقيدة لديه ومن مكونات المنهج الذي يتربى عليه في الدوائر المغلقة، ومن ضرورات هذه التنظيمات المغلقة، وهي تنظيم أحادي، والتنظيم الأحادي بالضرورة تنظيم إقصائي، والتنظيم الإقصائي بالضرورة تكفيري، والتنظيم التكفيري بالضرورة تنظيم إرهابي يبيح استباحة الدماء، وعلى ذلك يكون تكفيرهم لأحد الأشخاص تكون عقوبته القتل.

وأضاف ربيع لـ«الوطن»، أن التنظيم الإرهابي يربي العقيدة والمنهج داخل التنظيم على العنف، وأنهم سوف يستعملونه لكن في الوقت المناسب، الذي تختاره التنظيم، وكان يسمى قبل 2011 بالعنف المؤجل، والأفعال الإرهابية التي كان يستخدمها التنظيم من ناحيتهم ليس استجابة لحدث ما، أو لضغط ما، لكنها أفعال مرتبة من قبل الجماعة حتى تكون لها تأثير على نطاق واسع، على حد وصفهم.