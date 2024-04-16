مستشار المفتي: «الإفتاء المصرية» تصدر 1.5 مليون فتوى بـ12 لغة مختلفة كل عام

قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن مصر قدمت نموذجًا في الجمهورية الجديدة يعكس استراتيجية التواصل العالمي، معتمدة فيه على مبدأ الشراكة متجاوزة محيطها الإقليمي، فأصبحنا نرى التأثير المصري نتيجة لهذا التواصل في العمق الأسيوي والأطراف الأوربية.

جاء ذلك في كلمة إبراهيم نجم التي ألقاها في مؤتمر «التجارب الوطنية في مكافحة التطرف والإرهاب»، الذي يُعقد في سنغافورة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل بمشاركة 40 دولة.

التحديات المحيطة بالدولة المصرية

وأضاف نجم خلال كلمته، أن مصر برهنت في حربها على الإرهاب على قوة رؤيتها وتعدد محاورها وأدواتها الفعَّالة، مشيرا إلى أهمية دور الإفتاء في إصدار الفتاوى للفهم الصحيح للعلاقة بين الإسلام والعالم الحديث، وليس كما يفهم البعض في الغرب أنها مجرد أحكام سياسية من قِبل قادة الدول.

المنهج المؤسسي الوسطي المعتدل

وأضاف أن منهج الإفتاء الذي يقوم على الوسطية يختلف تمامًا في مضمونه ومعطياته عن الإفتاء العشوائي السطحي الذي يمارسه بعض الهواة والمتعالمين، لافتا إلى أن الدار تصدر قرابة الـ1.5 مليون فتوى كل عام بـ12 لغة مختلفة.

مستشار المفتي: على وسائل الإعلام أن تكون أكثر تدقيقًا عند تعاملها مع علماء الدين

وأكد أن إنشاء دار الإفتاء لمركز «سلام» لدراسات التطرف، يأتي ضمن مجهوداتها في مواجهة الأفكار الغريبة، ويرتكز مركز سلام على أُسس علمية في تعميق المناقشات العامة والأكاديمية والدينية المتعلقة بقضية التشدد.

وأكد نجم أننا أصبحنا اليوم لا نحتمل نشوب المزيد من الصراعات والتجارب المريرة، مشددا على وسائل الإعلام اتباع المهنية والحيادية في نقل آراء علماء الدين «على وسائل الإعلام وحكومات العالم أن تكون أكثر تدقيقًا عند تعاملها مع علماء الدين حتى يتغلب صوت الاعتدال على الأقلية المتطرفة، لأن الدين الصحيح قادر على توفير حلول لمواجهة التحديات التي تواجه العالم».