بسبب السنوار.. قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي تعترف بفشلها في حرب غزة

أزمات متلاحقة تطارد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ تتناول وسائل الإعلام العبرية يوميًا الخلافات المتزايدة بين المؤسسة العسكرية ممثلة في وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، بسبب وقف العدوان على قطاع غزة والتوافق على صفقة لتبادل المحتجزين، وهو ما دفع عدد من القيادات العسكرية بالاعتراف بالفشل في تحقيق أهدافهم المزعومة في القطاع، وأن كلمة السر في ذلك الفشل هو «يحيى السنوار» وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

قيادات عسكرية إسرائيلية فشلنا في قطاع غزة

وهاجم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، حكومة الاحتلال قائلا، أنه رغم مرور نحو 8 أشهر من الحرب في قطاع غزة، فشلنا في تحقيق الهدف الرئيسي هو القضاء على حركة حماس، مضيفًا إن إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها في حربها على غزة، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد رئيس مجلس الأمن القومي خلال تقديمه طلب إحاطة أمام لجنة الخارجية والأمن الإسرائيلي في الكنيست، أنه لم يتم تحقيق أي شيء من الأهداف الاستراتيجية للحرب، فلم يتم التوافق على صفقة لتبادل المحتجزين، ولم يتم القضاء على حماس، وحتى لم تتمكن الحكومة من إعادة المواطنين إلى مستوطنات غلاف غزة حتى الآن.

ولم يكن هنيجي هو الوحيد، فقد سبقه إسحاق بريك اللواء في احتياط جيش الاحتلال، الذي كشف إن ما يحدث في قطاع غزة هو استنزاف لقدرات الجيش، سواء من الأسلحة أو أرواح الجنود، موضحًا أن استمرار الحرب سيؤدي إلى انهيار الجيش والاقتصاد الإسرائيلي.

واعترف أن الجيش الإسرائيلي عجز عن هزيمة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة رغم مرور 8 أشهر على الحرب، مؤكدًا أن القطاع هو ساحة حرب واحدة من أصل 6 ساحات.

السنوار ثابت مهما اشتدت الحرب

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن ميخال ميلشتاين العقيد في احتياط جيش الاحتلال قوله إن يحيى السنوار ثابت على مواقفه ومبادئه، فهو لم يتغير ولم تؤثر فيه الحرب منذ 8 أشهر، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية.

وأضاف أن على مدار المفاوضات التي تمت خلال الـ8 أشهر الماضية، كان للسنوار شرطان لم يتنازل عنهما الأول وقف الحرب في غزة، والثاني عودة السكان في الشمال، بينما سمح بالتفاوض في بقية الشروط.

وأضاف أنّ «السنوار لم يتغير في أعقاب العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، بل ظل متمسكًا بالهدف المركزي، وهو البقاء، والقول إنّ حماس صمدت بعد نهاية الحرب».

وقال رئيس أمان السابق أهارون زئيفي، إن بعد مرور 8 أشهر على الحرب في غزة لم يحدد الهدف النهائي لهذه الحرب، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للجيش العمل بدون أن يعرف هدفه النهائي، مؤكدًا أن هذا يؤدى لتدهور علاقات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول والعالم.

وتابع أنه كان يجب علينا إعلان الانتهاء من المعركة المكثفة في قطاع غزة، وأنّ لدينا أهدافًا أخرى، فنحن لم ننسَ ما يحدث لنا في الشمال، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية.