خبير سياسي: ضغط الطلاب الأمريكيين على جامعاتهم لوقف الاستثمار في إسرائيل ضربة كبرى

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إنّ ضغط الطلاب التي تحركت لوقف الاستثمارات بين الجامعات الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي كانت بمثابة الضربة الكبرى لهم، موضحا أن إسرائيل كانت تستفيد من بحوث تلك الجامعات سواء العسكرية أو الاقتصادية.

دعم أمريكا لإسرائيل يتناقض مع القيم الأمريكية

وأضاف «سنجر» خلال مداخلة عبر تطبيق «زوم»، مع الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الجامعات الراقية التي يعمل أبناءها في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، هؤلاء الطلاب الذين تحركوا ضد إدارة جو بايدن، إذ أنها أعطت لإدارة بايدن انذارا بأن استمرار دعم دولة الاحتلال الإسرئيلي يتناقض مع القيم الأمريكية التي يجب أن تتمسك بها الإدارة الأمريكية.

التناقض في الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل عار حقيقي

وتابع خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، «لم يوجد مواطنا أمريكيا أو حتى عالميا يتابع هذا التناقض في الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل، وهو الموقف الذي جر الولايات المتحدة إلى عار حقيقي باستخدام السلاح الأمريكي».