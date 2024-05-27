«القاهرة الإخبارية»: دخول 123 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم

قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، إن عشرات الشاحنات التي تواجدت في معبر رفح رصدت في ساعات الصباح الأولى، متوجهة إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يبعد قرابة 3 كيلو مترات عن هذه المنطقة، ووفقا للإحصائية الأخيرة وبعد عملية التدقيق والمراجعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذ إلى قطاع غزة من شاحنات المساعدات 123 شاحنة.

وأضاف «المطعني»، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الشاحنات تحمل على متنها عددا كبيرا من المواد الغذائية والإغاثية لقطاع غزة، بالإضافة للمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية، وجاء ذلك بعد التنسيق بين الرئيس المصري ونظيره الأمريكي على أن يكون الدخول من أمام معبر رفح مرورا بمعبر كرم أبو سالم حتى تتسلم الشحنات الأمم المتحدة لتتولى توزيعها داخل القطاع.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات والجهود التي توليها مصر على مدار الساعة وحتى الأيام الماضية لإنفاذ أكبر قدرا من المساعدات الإنسانية، وبحسب المصادر رفيعة المستوى، والتي قالت إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.