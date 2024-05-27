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العالم الهولندي بعد تحقق توقعه في تونجا: أقوى زلزال منذ 5 أبريل

كتب:

أحمد عادل موسى
04:15 ص | الإثنين 27 مايو 2024
عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس

عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.6 درجة ضرب دولة تونجا الواقعة في المحيط الهادئ اليوم الاثنين، لكن لم يكن هناك خطر من حدوث تسونامي.

زلزال تونجا

ووقع الزلزال في الساعة 9:47 صباحًا بالتوقيت المحلي من عمق حوالي 112 كيلومترًا (69 ميلًا)، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وكان مركزه في بقعة من المحيط على بعد حوالي 198 كيلومترًا (123 ميلًا) شمال العاصمة تونغا نوكوالوفا.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار في تونغا.

وضربت بالقرب من جزيرتي كاو وتوفوا ذواتي الكثافة السكانية المنخفضة، وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ «لا يوجد خطر من حدوث تسونامي من هذا الزلزال».

ومن جانبه، تحدث عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، عن زلزال تونجا بأن هذا أقوى زلزال منذ 5 أبريل، ولم تنتج الأرض زلازل كبيرة حقًا في الشهرين الماضيين، ولكن هذا الأسبوع لدينا اقترانات كوكبية أعلى من المتوسط، لذا كن على أهبة الاستعداد.

وفي يوم 25 مايو، أشار هوجربتيس بنشور عبر منصة «X» قائلًا: «هندسة الزاوية اليمنى التي تشمل عطارد والزهرة في 24-25 مايو إلى زلزال أكبر، ربما في الفترة من 26 إلى 27 مايو تقريبًا، تنتشر عمليات الاقتران الكوكبي التي تشمل عطارد على مدار الأسبوع، مما قد يؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي بشكل عام على مدار الأسبوع».

توتر داخل تونجا

وقالت ماري لين فونوا، وهي من السكان المحليين كانت تعمل بالفعل في نوكوالوفا، لوكالة فرانس برس إن المبنى المكون من طابقين كان يتأرجح بقوة لبضع ثوان.

وأضافت «ثم تم إجلاؤنا إلى مناطق مرتفعة، ويشعر السكان المحليون بالتوتر».

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بقلم أحمد عادل موسى