العالم الهولندي بعد تحقق توقعه في تونجا: أقوى زلزال منذ 5 أبريل

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.6 درجة ضرب دولة تونجا الواقعة في المحيط الهادئ اليوم الاثنين، لكن لم يكن هناك خطر من حدوث تسونامي.

ووقع الزلزال في الساعة 9:47 صباحًا بالتوقيت المحلي من عمق حوالي 112 كيلومترًا (69 ميلًا)، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وكان مركزه في بقعة من المحيط على بعد حوالي 198 كيلومترًا (123 ميلًا) شمال العاصمة تونغا نوكوالوفا.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار في تونغا.

وضربت بالقرب من جزيرتي كاو وتوفوا ذواتي الكثافة السكانية المنخفضة، وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ «لا يوجد خطر من حدوث تسونامي من هذا الزلزال».

ومن جانبه، تحدث عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، عن زلزال تونجا بأن هذا أقوى زلزال منذ 5 أبريل، ولم تنتج الأرض زلازل كبيرة حقًا في الشهرين الماضيين، ولكن هذا الأسبوع لدينا اقترانات كوكبية أعلى من المتوسط، لذا كن على أهبة الاستعداد.

Strongest tremor since 5 April. Earth has not really produced large earthquakes in the last two months. But this week we have planetary conjunctions above average, so be on watch. https://t.co/9brSy24nBU

وفي يوم 25 مايو، أشار هوجربتيس بنشور عبر منصة «X» قائلًا: «هندسة الزاوية اليمنى التي تشمل عطارد والزهرة في 24-25 مايو إلى زلزال أكبر، ربما في الفترة من 26 إلى 27 مايو تقريبًا، تنتشر عمليات الاقتران الكوكبي التي تشمل عطارد على مدار الأسبوع، مما قد يؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي بشكل عام على مدار الأسبوع».

Right-angle geometry involving Mercury and Venus on 24-25 May can result in a larger earthquake, possibly around 26-27 May. Planetary conjunctions involving Mercury are spread out over the week, which can result in increased seismic activity overall throughout the week. pic.twitter.com/btaqN5z1d7