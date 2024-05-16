رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عالم الزلازال الهولندي يحذر من زلزال بقوة 8 ريختر خلال أيام

كتب:

منى السعيد
04:56 ص | الخميس 16 مايو 2024
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس

للمرة الثانية خلال أيام يحذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجريبتس المثير للجدل، من حدوث هزة أرضية قوية تصل لـ8 درجات على مقياس ريختر الأسبوع المقبل، وهو ما يعتبر مدمر للمنطقة التي يضربها، وأرجع السبب إلى حركة القمر مع الكواكب الأخرى، مطالبًا المواطنين بالحذر.. فماذا يحدث؟

زلزال بقوة 8 ريختر

وعبر حساب الهيئة الفلكية  SSGEOS على منصة أكس «تويتر سابقا»، توقع عالم الزلازل الهولندي هوجريبتس في مقطع فيديو، وقوع هزات أرضية عنيفة تتراووح شدتها ما بين 7 إلى 8 درجات على مقياس ريختر، والتي ستقع الأسبوع المقبل.

وقال خلال المقطع المصور الذي نشره، إن تقارب هندسة الكواكب والقمر في الفترة ما بين 17 و 18 مايو الجاري، والتي تستمر حتى الفترة ما بين 22 إلى 23 من الشهر ذاته، قد تؤدى إلى حدوث هزات أرضية عنيفة، والتي قد تكون مدمرة، لأنها ستزيد عن 7 درجات على مقياس ريختر.

وتوقع استمرار النشاط الزلزالي خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، لكنه لم يعلن عن الدول أو المناطق التي قد تحدث بها الزلازل.

المرة ثانية خلال أيام

يشار أن هوجربيتس توقع منذ نحو 10 أيام، أن يحدث زلزال كبير في الفترة ما بين 8 إلى 10 مايو، بسبب اقترن بين كوكبي عطارد والزهرة يوم 7 ماي، وهو مالم يتم يتحقق عمليًا.

إلا أن العالم الهولندي ارتبط اسمه دائمًا بتحديد موعد الزلازل وفق حركة الكواكب والتي يؤكد أنها تمر بتغيرات متعاقبة، مما يعني أن التحذيرات قد تقع أو العكس صحيح.

وقد تسببت تلك التوقعات في كثير من الهلع حول العالم، بسبب تأكيده على أن هندسة الكواكب والشمس والقرن، تؤثر على الأرض وتتسبب في الهزات الأرضية.

في الوقت الذي يؤكد عالم الجولوجيا أن تلك محض افتراءات وأنها تنجيم قد يصيب أو يخطأ، وأنه لا يوجد أي نظام قائم على أسس علمية يمكنه اكتشاف موعد الزلازل ووقفها قبل حدوثها.

اقرأ المزيد:

هزة أرضية قريبا بقوة 7 درجات.. هل تتحقق آخر توقعات عالم الزلازل الهولندي؟

تحقق توقعات عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل بعد 3 أيام.. ماذا حدث؟

وقوع كارثة طبيعية قريبا.. تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي

«تضرب هذه المنطقة».. عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يحذر من هزة بقوة 7 ريختر

حدث ليلا: ضربة مدوية لنتنياهو.. ودولة تستعد للحرب.. وتحذير من عالم الزلازل الهولندي

عالم الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية ضخمة خلال أيام.. ماذا ينتظر العالم؟

احذروا.. عالم الزلازل الهولندي يثير القلق من ثوران بركان على سواحل المتوسط

عالم الزلازل الهولندي يكشف.. هل تتعرض المنطقة العربية لزلازل الفترة المقبلة؟

عالم الزلازل الهولندي وعبير فؤاد يحذران من خطر خلال 24 ساعة.. ما القصة؟

تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي بعد تحقق تنبؤاته.. ماذا سيحدث؟
بقلم منى السعيد