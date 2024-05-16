عالم الزلازال الهولندي يحذر من زلزال بقوة 8 ريختر خلال أيام

للمرة الثانية خلال أيام يحذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجريبتس المثير للجدل، من حدوث هزة أرضية قوية تصل لـ8 درجات على مقياس ريختر الأسبوع المقبل، وهو ما يعتبر مدمر للمنطقة التي يضربها، وأرجع السبب إلى حركة القمر مع الكواكب الأخرى، مطالبًا المواطنين بالحذر.. فماذا يحدث؟

زلزال بقوة 8 ريختر

وعبر حساب الهيئة الفلكية SSGEOS على منصة أكس «تويتر سابقا»، توقع عالم الزلازل الهولندي هوجريبتس في مقطع فيديو، وقوع هزات أرضية عنيفة تتراووح شدتها ما بين 7 إلى 8 درجات على مقياس ريختر، والتي ستقع الأسبوع المقبل.

وقال خلال المقطع المصور الذي نشره، إن تقارب هندسة الكواكب والقمر في الفترة ما بين 17 و 18 مايو الجاري، والتي تستمر حتى الفترة ما بين 22 إلى 23 من الشهر ذاته، قد تؤدى إلى حدوث هزات أرضية عنيفة، والتي قد تكون مدمرة، لأنها ستزيد عن 7 درجات على مقياس ريختر.

وتوقع استمرار النشاط الزلزالي خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، لكنه لم يعلن عن الدول أو المناطق التي قد تحدث بها الزلازل.

SEISMIC STORM POTENTIAL Planetary & Seismic Update 15 May 2024https://t.co/Ly2kwmZYoI — SSGEOS (@ssgeos) May 15, 2024

المرة ثانية خلال أيام

يشار أن هوجربيتس توقع منذ نحو 10 أيام، أن يحدث زلزال كبير في الفترة ما بين 8 إلى 10 مايو، بسبب اقترن بين كوكبي عطارد والزهرة يوم 7 ماي، وهو مالم يتم يتحقق عمليًا.

إلا أن العالم الهولندي ارتبط اسمه دائمًا بتحديد موعد الزلازل وفق حركة الكواكب والتي يؤكد أنها تمر بتغيرات متعاقبة، مما يعني أن التحذيرات قد تقع أو العكس صحيح.

وقد تسببت تلك التوقعات في كثير من الهلع حول العالم، بسبب تأكيده على أن هندسة الكواكب والشمس والقرن، تؤثر على الأرض وتتسبب في الهزات الأرضية.

في الوقت الذي يؤكد عالم الجولوجيا أن تلك محض افتراءات وأنها تنجيم قد يصيب أو يخطأ، وأنه لا يوجد أي نظام قائم على أسس علمية يمكنه اكتشاف موعد الزلازل ووقفها قبل حدوثها.