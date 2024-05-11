زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب إيران

أعلن مركز رصد الزلازل الأوربي المتوسطي، أن زلزالًا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوبي إيران.

زلزال تايوان

وأضاف مركز رصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات فوق سطح الأرض، كما وقع الزلزال على بعد 259 كيلومترا غرب غرب بندر عباس، إيران، و69 كيلومترا شمال غرب كيش، إيران.

ولم يُرصد حتى الآن وجود أضرار جسيمة أو مادية عقب وقوع الزلزال.

زلزال بقوة 5.3 يضرب إيران الأسبوع الماضي

وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ«المركز الوطني للأرصاد» زلزالاً بقوة 5.3 درجة – ريختر في جنوب إيران، الأسبوع الماضي.