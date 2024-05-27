البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات «العدل الدولية»

استنكر البرلمان العربي المجزرة البشعة التي شنّها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيمات النازحين برفح الفلسطينية، مؤكّدًا أنَّ كيان الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح الفلسطينية، في تحد سافر وانتهاك صارخ لكل القرارات وآخرها تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، التي دعت فيها لوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح.

الاعتداء الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

وأكّد البرلمان العربي في بيان اليوم أنَّ عدم محاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه والمجازر التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاد أي إجراءات رادعة ضده، تجعله يمعن في القتل والتدمير، مشددًا على أنَّ مواقف الدول الداعمة لكيان الاحتلال وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الرئيسي لاستمراره في ارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر بما فيها مجزرة رفح الفلسطينية اليوم والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية بالتحرك فوراً للضغط على كيان الاحتلال لوقف هذه المجازر، ووقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإلزامه بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية والقرارات الشرعية، والعودة إلى مفاوضات التهدئة، للوصول إلى حلول لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية لوقف نزيف الدماء المستمر والمتصاعد يوماً بعد يوم.