حدث ليلا: طبيب إسرائيلي يكشف أسرارا جديدة عن السنوار.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال

شهدت الساعات الماضية، أحداثًا مهمة في سياق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان في مقدمتها غارات على رفح الفلسطينية، وقيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي تعترف بفشلها في حرب غزة، وطبيب إسرائيلي يكشف أسرارا من حياة يحيى السنوار، وارتفاع حصيلة الجنود والضباط القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 636، وكوريا الشمالية تعتزم إطلاق قمر اصطناعي للتجسس.

جثث متفحمة ومشاهد صادمة إثر غارات إسرائيلية على رفح الفلسطينية

ذكرت مصادر فلسطينية محلية أن ما لا يقل عن 40 شخصًا قتلوا وأصيب آخرون جراء الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل استهدفت خيام النازحين بالقرب من مخازن وكالة الأونروا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في شمال غرب رفح الفلسطينية.

ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت عددًا كبيرًا من الشهداء والمصابين بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح الفلسطينية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكد الدفاع المدني في قطاع غزة وصول 50 شخصًا، بينهم شهيد وجريح، نتيجة لقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النازحين في شمال غرب رفح الفلسطينية، وأوضح الدفاع المدني أن طواقم الإسعاف لم تتمكن من نقل عدد من الجثث المتفحمة بسبب القصف الإسرائيلي، وأن المنطقة المستهدفة تضم حوالي 100 ألف نازح.

مشاهد صعبة جداً…



الاحتلال يرتكب الآن مجزرة مروعة بقصفه مخيماً للنازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة..



عشرات الشهداء والجرحى في المجزرة !!!



هذه محرقة وإبادة !!



حسبنا الله ونعم الوكيل !!!#مجزرة_رفح #GazaGenocide‌ pic.twitter.com/bRqU9qWo7s — رضوان الأخرس (@rdooan) May 26, 2024

قيادت جيش الاحتلال تعترف بفشلها «السنوار السبب»

تواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سلسلة من الأزمات المتتالية، حيث تسلط وسائل الإعلام العبرية الضوء يوميًا على التوترات المتزايدة داخل المؤسسة العسكرية بين وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليف،. يأتي ذلك نتيجة لتوقف الهجمات على قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، مما أدى إلى اعتراف عدد من القادة العسكريين بفشلهم في تحقيق أهدافهم المفترضة في القطاع، ويُشار إلى أن سبب هذا الفشل يعود إلى «يحيى السنوار»، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وانتقد تساحي هنجبي، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، حكومة الاحتلال بسبب فشلها في تحقيق الهدف الرئيسي من الحرب في قطاع غزة بعد مرور حوالي 8 أشهر. أكد هنجبي أن إسرائيل لم تحقق أيًا من أهدافها في الصراع مع حركة حماس.

أثناء تقديمه طلب إحاطة أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، أكد رئيس مجلس الأمن القومي أن الحرب في قطاع غزة لم تحقق أيًا من الأهداف الاستراتيجية المحددة، وأوضح أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين، ولم يتم القضاء على حركة حماس، كما أن الحكومة فشلت في إعادة المواطنين إلى المستوطنات في غلاف غزة حتى الآن.

طبيب إسرائيلي يكشف أسرارا من حياة يحيى السنوار

قدم طبيب إسرائيلي يوفال بيتون، معلومات جديدة حول حياة يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، خلال فترة اعتقاله في إسرائيل، وأشار الطبيب إلى دوره في إنقاذ حياة السنوار بعد تعرضه لمرض دماغي كاد يؤدي إلى وفاته، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

يتذكر بيتون اللحظة التي قدم فيها المساعدة الطبية ليحيى السنوار، الذي كان يعاني من مرض دماغي غامض كاد يؤدي إلى وفاته، وتم نقل السنوار على الفور إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية عاجلة.

أشار الطبيب الإسرائيلي إلى أن السنوار يعتبر السجن مدرسة، وسبق له أن صرح لصحفي إيطالي بأن «السجن يساهم في بناء الإنسان ويمنحه الفرصة للتفكير في قيمه ومعتقداته».

وبعد العملية، لاحظ بيتون أن السنوار بدأ يلتقي معه بانتظام لشرب الشاي والتحدث، على الرغم من ندرة تواصله مع سلطات السجون الإسرائيلية، وكان السنوار، الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب، يتجنب الحديث عن الأمور الشخصية ويتحدث دائماً عن حماس.

أوضح الطبيب أنه سأل السنوار مرة عن مقترح حلاً للدولتين، لكن السنوار رفض الفكرة مشيراً إلى أن «فلسطين أرض المسلمين ولا يمكن التنازل عنها».

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 636

أعلن جيش الحاتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي من لواء غفعاتي وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة خلال المعارك في شمال قطاع غزة.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن الرقيب سحر سداي، البالغ من العمر 20 عامًا والمنحدر من تل أبيب، والذي كان جنديًا في لواء غفعاتي قتل في معارك شمال قطاع غزة.

ووصل عدد الجنود والضباط الذين لقوا حتفهم في صفوف الجيش إلى 636 شخصًا منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023.

كوريا الشمالية تعتزم إطلاق قمر اصطناعي للتجسس

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الإثنين أن بيونجيانج تستعد لوضع قمر اصطناعي عسكري جديد في المدار لأغراض التجسس.

يعتقد خفر سواحل اليابان أن نافذة الإطلاق، التي تستمر لثمانية أيام، قد افتُتحت للتو، بعد تلقي إشعار من كوريا الشمالية يحدد ثلاث مناطق خطر بحرية قرب شبه الجزيرة الكورية وجزيرة لوزون في الفلبين حيث يمكن أن يسقط حطام من الصاروخ الحامل للقمر الاصطناعي.

ورُصد أدلة على استعدادات لإطلاق قمر اصطناعي في مقاطعة ثونغتشانغ ري في كوريا الشمالية، حيث يقع موقع سوهاي للإطلاق.

وفقًا لبيونغ يانغ، يزعم أن هذا القمر الاصطناعي يقدم بشكل خاص صورًا لمواقع عسكرية أمريكية وكورية جنوبية.