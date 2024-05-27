فوضى في تل أبيب.. إصابة العشرات في اشتباكات بين الحريديم والشرطة الإسرائيلية

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن وقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة ومئات الحريديم عند قبر ربي شمعون بار يوحاي في ميرون، وجرى لإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة، ورصدت مقاطع فيديو شرطيًا يدفع رجلا بقوة، وأفادت الشرطة أنهم ينظرون إلى ذلك بجدية، وأن ذلك الجندي جرى إبعاده عن النشاط لحين تحديد ملابسات الحادث.

كما ظهرت شرطية تدفع امرأة وتركلها، وفي توثيق آخر يظهر طاقم طبي يعالج شخصًا فاقدًا للوعي مستلق على الأرض بعد أن تعرض للضرب من قبل الشرطة، وعلى الجانب الآخر قدمت الشرطة وثائق تظهر شرطيين تعرضا للإصابة في الاشتباكات، وأشارت إلى أن جميع الأحداث ستجري مراجعتها وتؤخذ إجراءات بشأنها.

اشتباكات عنيفة بين الشرطة والحريديم

أفادت مستشفى زيف في صفد باستقبال 10 مصابين بينهم رجل عجوز يبلغ من العمر 75 عامًا يعاني من إصابة في الرأس، فيما أُصيب خمس شرطيين وأربعة حريديم بجروح طفيفة أيضًا بعد تعرضهم لإصابات، «الجراحات التي يعاني منها المصابون هي جروح جافة، ومن المتوقع أن يغادروا المستشفى بعج تلقي العلاج»، وفقا للصحيفة العبرية.

إصابة العشرات في الاشتباكات بين الحريديم والشرطة الإسرائيلية

جدير بالذكر كان آلاف الإسرائيليين من الحريديم وصلوا إلى منطقة قبر ربي شمعون بار يوحاي في ميرون منذ ساعات الصباح، بالخلاف للقانون واشتبكوا مع قوات الشرطة وتسببوا في تلفيات للممتلكات بالمكان، ما أسفر عن إصابة 19 شرطيًا في الاشتباكات وتلقوا العلاج الطبي بعد أن تعرضوا للرمي بقضبان حديدية وزجاجات وأشياء مختلفة.

في الوقت نفسه، تعرض أكثر من ألف شخص إلى الطرد من المكان ومنعهم من الدخول إليه، ما أدى إلى تعطل المئات في الطرق الرئيسية المؤدية إلى الموقع.

وأفاد مسؤول في الجيش الإسرائيلي بأنه منذ الليلة الماضية، قام العديد من الحريديم بكل ما في وسعهم للتسلل إلى جبل ميرون، على الرغم من الحظر، فيما أعلنت الشرطة قائلة: «نحن نعود ونشدد على أن الخطوات والترتيبات الخاصة بشرطة إسرائيل تهدف إلى ضمان سلامة وأمن الجمهور، منذ بداية الحرب، جرى إطلاق العشرات من الصواريخ باتجاه جبل ميرون، وسقط العديد منها في الأماكن التي عادة ما يمر عبرها عشرات الآلاف من الأشخاص».