توقيع الكشف الطبي على 1282 حالة في قافلة ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، أعمالها بقرية العلَّامية التابعة لمركز بيلا، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية العلَّامية بمركز بيلا، وشملت عدة تخصصات طبية، هي الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الكشف الطبي على 1282 مواطناً

وأوضح «شقوير»، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1282 مواطناً، وخضع 62 آخرون للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ237 حالة، بالإضافة إلى إجراء 65 حالة أشعة تليفزيونية، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المُعدية وانتفع بها 560 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شقوير»، إلى أنّه جرى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ11 مريضاً، والتحويل لأقرب مستشفى لـ11 مريضاً لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مُقدماً الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز بيلا، وإدارة مستشفى بيلا المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.