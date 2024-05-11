قافلة طبية مجانية بقرية الحصفة بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة».. لمدة يومين

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية بقرية الحصفة التابعة لمركز الرياض اليوم السبت، وتستمر غدًا الاحد، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين مجانا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقري الأكثر احتياجا في مصر.

إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الحصفة

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّه جرى إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الحصفة التابعة لمركز الرياض، على مدار يومي السبت والأحد، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد «شقوير» في بيان، مواصلة العمل على مدار يومين متتاليين من قبل القافلة الطبية التي تقدم الكشوفات والعلاج بالمجان في عدد من التخصصات الطبية، ومنها: «النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، إلى جانب تدشين عدداً من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد.

تقديم خدمات التقارير الطبية

وأشار شقوير إلى استمرار خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال تلقي العلاج اللازم، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية من مستشفى كفر الشيخ العام، داعياً أهالي قرية الحصفة التابعة لمركز الرياض للتردد على القافلة الطبية للاطمئنان على صحتهم وصحة ذويهم.