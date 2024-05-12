الكشف على 1328 شخصاً في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية الحصفة التابعة لمركز الرياض، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية الحصفة بمركز الرياض، وشملت عدة تخصصات طبية، هي الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح «شقوير»، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1328 مواطنين، وخضع 100 آخرين للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ214 حالة، بالإضافة إلى إجراء 51 حالة أشعة تليفزيونية، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدداً من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وانتفع بها 688 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شقوير»، إلى أنّه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لـ14 مريضاً، والتحويل لأقرب مستشفى لـ7 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدماً الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز الرياض، وإدارة مستشفى كفر الشيخ العام، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.