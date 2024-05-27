مروة مرسي: قطاع المواني يمثل أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها القومي

قالت الدكتورة مروة مرسي، رئيس قسم المحافظات بجريدة الوطن، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدّث أمس عن تطوير المواني المصرية، بما يتوافق مع البنية الأساسية التي نفذتها مصر، من أجل تحقيق تنمية كاملة وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ قطاع المواني يمثل أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها القومي والاجتماعي، لافتة إلى أنّ قطاع المواني يخدم جميع القطاعات، فهي تمثل نقطة التحرك الأولى لحركة التجارة بشقيها الصادرات والواردات.

وتابعت أنّ حجم السلع المتداولة لمصر عبر العالم نحو 11 مليار طن سنويًا، مؤكدة أنّها تمثل أهمية قصوى للمواني المصرية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي عالمي للنقل البحري وتجارة الترانزيت.

توجه من القيادة السياسية لتطوير قطاع الموانئ

ولفتت إلى أنّ هناك توجه من القيادة السياسية لتطوير قطاع المواني بزيادة عدد الأرصفة نحو 100 كيلو متر في 2030، لدعم حركة التجارة وتوفير العملة الصعبة، مؤكدة أنّ مصر تتميز بموقعها الجغرافي حيث تطل على البحر الأحمر والمتوسط التي تربطهم بقناة السويس.