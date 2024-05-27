معهد بحوث البترول يعقد ندوة عن أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الاستفادة القصوى من الإمكانات البحثية والمعملية بمعهد بحوث البترول لدعم قطاع الصناعة في مصر، مُشيرًا إلى أهمية الدور المُجتمعي والخدمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة في حل مشكلات المُجتمع، وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المُجتمع.

تشجيع الاستثمار في المجال الاصطناعي

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول المصري، أنّ المعهد استضاف ندوة علمية حول «الأجيال الجديدة من الذكاء الاصطناعي (اتجاهات وتطبيقات)»، ومدى أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أهمية هذه الندوات في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين الباحثين والمُختصين في المجال، فضلاً عن تشجيع الاستثمار لتحقيق التنمية والابتكار في مصر وخارجها.

الاستثمار في الكوادر البشرية

وأوضح أنّ البرامج التدريبية تتبنى أساليب غير نمطية في التدريب والتأهيل، وذلك تماشيًا مع توجيهات وزير التعليم العالي، بشأن ضرورة التكامل والتنسيق بين الجهات البحثية والقطاعات المُختلفة ومجتمع الصناعة، مُشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد ترجمة فعلية لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتطوير وتحديث القطاع من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية والعقول الشابة المتميزة، والعمل على تحقيق ذلك من خلال برامج تدريب مُتكاملة ومواكبة للتطورات التكنولوجية في صناعة البترول.