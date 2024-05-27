«فاو»: الذكاء الاصطناعي يؤدي لتحول أنظمة الزراعة ويجد حلا للتحديات

أكدت منظمة الزراعة والأغذية «فاو» أن الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية سوف يؤديان لتحويل العالم وأنظمة الزراعة والغذائية، بما يعود بالنفع على الجميع ويسهم في إيجاد حل للتحديات العالمية في القطاع الزراعي.

وأوضحت المنظمة أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تحول تكنولوجي، بل ظاهرة تقود تحولًا اقتصاديًا واجتماعيًا جوهريًا على أوسع نطاق، كما تدرك المنظمة على قدرتها لتحقيق منافع محتملة لمجموعة واسعة من الفئات السكانية والمساهمة في تحسين الكفاءة والاستدامة.

الزراعة الرقمية يمكنها إحداث ثورة في كيفية إنتاج الأغذية وتوزيعها واستهلاكها

ولفتت الوزارة إلى أن الزراعة الرقمية يمكن أن تحدث ثورة في كيفية إنتاج الأغذية وتوزيعها واستهلاكها، حيث يمكن أن تُحسِّن من تسويق المحاصيل وتقلل من الفاقد والمهدر من الأغذية، وتعزز سلامة الأغذية، وتحفز المزارعين على الاعتماد على بذور وأسمدة أفضل وممارسات مستدامة.

وتابعت الوزارة أنه لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي لهذه الابتكارات الرقمية، تعمل المنظمة بشكل وثيق مع جميع الشركاء، بما في ذلك الحكومات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما تدعو لاتباع نهج قوي يتضمن استراتيجيات وإجراءات محددة الأهداف ومتماسكة وشاملة تُنفذ بشكل متناسق مع المبادئ الأخلاقية وفي امتثال لها.

من جانبه، أكد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة)، على الدور الذي تؤديه البيانات في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية، مشيرًا إلى أن البيانات عالية الجودة ضرورية لتدريب الأدوات المبتكرة وتسريع وتيرة الإجراءات المتخذة كتحويل النظم الزراعية والغذائية.

قاعدة بيانات هائلة في قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية

وتابع أن المنظمة تمتلك قاعدة بيانات هائلة في قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية، وتُعدّ البيانات عنصرًا أساسيًا في الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031، ولديها مختبر للابتكار لتجربة المصادر والأساليب الجديدة.

وأشار إلى أن هناك مجالًا آخر بالغ الأهمية للتعاون وتنسيق السياسات وهو قطاع الطاقة، وقال المدير العام إن عملية إزالة الكربون بحلول عام 2050 غير ممكنة دون معالجة مسألة استهلاك الطاقة في النظم الزراعية والغذائية.