«الخارجية الإسبانية»: الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين من مدريد والنرويج غدا

يستمر الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية بعد أيام من اعترافات أوروبية بالدولة الفلسطينية، حيث قال وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، إنّ بلاده تنتظر من مجلس الأمن الدولي تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن رفح الفلسطينية.

دعم إسباني لفلسطين

في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه بوينو، بحسب «تليفزيون فلسطين»، إنّه يجب أن يكون هناك وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن غدا الثلاثاء سيتم الإعلان رسميا مع النرويج وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، متابعا: «قصف رفح حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية وعلينا رفع صوتنا لدعم القانون الدولي، وسأطلب من الوزراء الأوروبيين الآخرين دعم عمل محكمة العدل الدولية».

بدوره، قال وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، إنه يندد بالاعتداء على مخيم اللاجئين في رفح وهو انتهاك لقرار محكمة العدل الدولية، مطالبا إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية.

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.