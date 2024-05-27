والد محتجزين في غزة يهاجم نتنياهو: يترأس حكومة حرب عصابات

هاجم والد محتجزين إسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنّها تتصرف بدافع الرغبة في الانتقام كأنّها منظمة حرب عصابات.

هجوم شديد على نتنياهو

وأضاف والد المحتجزين خلال لقاء مع هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان): «نتنياهو لا يملك سلطة أخلاقية للتضحية بولديّ من أجل بقائه السياسي».

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح 7 أكتوبر، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.