آخرهم منذر رياحنة.. نجوم رفعوا علم فلسطين في مهرجان كان السينمائي

أسدل مهرجان كان السينمائي في الساعات الماضية الستار عن دورته الـ77، وسط حضور كبير من نجوم السينما في العالم، بمختلف ثقافته والتي ضمَّت عددا كبيرا من الأعمال السينمائية المتنافسة على جوائزه لما يقرب من 186، واستمرت فعالياته فى الفترة من 14 حتى 25 مايو الجاري.

وخلال فعاليات مهرجان كان الأقدم في العالم، حرص عدد كبير من نجوم الفن حول العالم لدعم القضية الفلسطينية والتى كانت بمثابة انتفاضة، خاصة لأبطاله على السجادة الحمراء فى دورته الـ 77 وبطرق مبتكرة لشدة التحفظات من ادارة المهرجان فيما يتعلق بهذا الأمر، والتى يكشف «الوطن»، عنهم فى التقرير التالي.

كيت بلانشيت

خطفت النجمة الأسترالية كيت بلانشيت وسفيرة النوايا الحسنة لدى وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السجادة الحمراء فى مهرجان كان السينمائي بفستان مميز ظهر خلاله العلم الفلسطيني، والذى اعتبره الكثيرون رسالة منها بشكل مباشر لدعمها للقضية الفلسطينية.

باسكال كان

كما نجحت الفنانة الفرنسية باسكال كان، فى لفت الأنظار بقوة لدعمها للقضية الفلسطينية من خلال ظهورها مرتدية فستانا يحمل كلمة فلسطين باللغة الغربية، ووضعت قلبا على حرف النون، وذلك خلال عرض فيلمها «سبتمبر يقول»، والذى شارك فى «مسابقة نظرة ما».

الممثل الأسترالي غاي بيرس

كما ظهر الممثل الأسترالي غاي بيرس، مرتديا بدلة عليها دبوس يحمل العلم الفلسطيني، والذى يعلن من خلاله دعمه القوي للقضية الفلسطينية، خلال وصوله على السجادة الحمراء فى مهرجان كان للمشاركة فى عرض فيلمه The Shrouds .

منذر رياحنة

كما خطف الفنان الأردنى منذر رياحنة الأنظار إليه وأشعل حماس الحاضرين بالتصفيق الحار فور رفعه لعلم فلسطين، أثناء مشاركته فى مشاهدة فيلمه «إلى أرض مجهولة»، والذى شارك فى فعاليات المهرجان، مشددًا فى تصريحات صحفية، على أنه أقل ما يمكن تقديمه لدعم القضية الفلسطينية وتوصيل أحقيتهم بالأرض حول العالم.