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«اقتصادية السويس»: 37.3 مليار جنيه إجمالي الموازنة للعام المالي الجديد

كتب:

محمد يوسف
01:44 م | الأربعاء 22 مايو 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

أعلن أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن اعتماد إجمالي مشروع موازنة قناة السويس للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025 بقيمة 37.3 مليار جنيه، تتضمن موازنة استثمارية قيمتها 28.6 مليار جنيه، وأخرى 8.6 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.

إيرادات قناة السويس

وذكر أن الهيئة تستهدف 10.5 مليار جنيه إيرادات مقارنة بـ 4.7 مليار جنيه، بزيادة 23% عن العام الحالي، والإيرادات الخاصة بالمناطق الصناعية لا تقارن بالمواني، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الجديدة وصلت إلى 6 مليارات دولار. 

ونوه بأن إجمالي التكاليف في الموازنة الجديدة 7.5 مليار جنيه، وهي نسب متناسقة مع مكونات الإيرادات، مشيرا إلى أن الأرباح المتوقعة بلغت 2960 مليار حنيه، مقابل 2.46 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام الحالي.

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بقلم محمد يوسف