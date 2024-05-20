محافظ الإسكندرية: الموازنة التشاركية إحدى أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد 

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في مكتبه اليوم، وفد وحدة الشفافية بوزارة المالية، لمناقشة خطة استكمال السنة الأخيرة من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، والذي يهدف إلى إشراك المواطنين بكل فئاتهم والجهات الفاعلة المختلفة «الجهاز الإداري للدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص»، في إعداد الموازنة الخاصة بمحافظة الإسكندرية، وحل مشكلات المجتمع السكندري.

التنسيق بين المحافظة والوزارات المعنية

يأتي ذلك بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية ووزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى لتعميم التجربة في جميع محافظات مصر.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الموازنة التشاركية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وهي إحدى أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد، حيث تعتمد على التعاون والدمج وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، مما يحسن حياة المواطن اليومية.

تطبيق مفهوم الموازنة التشاركية

كما أوضحت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن الوزارة تستند في تطبيق مفهوم الموازنة التشاركية في الأساس على رفع الوعي بأهم خطط الحكومة والسياسات المالية لوزارة المالية، وبالتالي يصبح المواطن شريكًا أصيلًا في عملية التنمية المستدامة وصنع القرار من خلال المشاركة في إعداد الموازنة على المستوى المحلي، مما يعزز الشفافية ويرفع من مستوى رضا المواطن وهو أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء تم عرض فيديو حول تجربة تطبيق الموازنة التشاركية في محافظة الفيوم، وتم عمل حلقة نقاشية حول طرح بعض المشكلات وطرق حلها.