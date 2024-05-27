«التموين» تطرح لحوما سودانية في المنافذ الاستهلاكية.. تبدأ من 160 جنيها

كشف نشأت حمدي، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون وزارة التموين، تفاصيل استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك 2024، وموعد طرح اللحوم في المجازر والأسواق.

وأوضح الكاتب الصحفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التموين تحاول ضخ كميات كبيرة من اللحوم، خلال المناسبات العامة مثل الأعياد وغيرها، لذا تم الإعلان عن طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة، تم استيرادها من خلال الشركة المصرية السودانية، بمنافذ التوزيع.

طرح 5000 رأس ضأن مبردة

ولفت إلى أن منافذ التوزيع يصل عددها إلى 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم طرح 5000 رأس ضأن مبردة من خلال تلك المنافذ، موضحا أن الحكومة حريصة على طرح اللحوم السودانية في الأسواق؛ بأسعار اقتصادية أقل من اللحوم البلدي بشكل كبير، حيث تبدأ أسعار هذه اللحوم من 220 جنيها للحوم الطازجة، و160 جنيها للحوم المجمدة.

طرح 20 ألف رأس ماشية

وأشار إلى أن طرح التموين لـ20 ألف رأس ماشية، يسد جزءا كبيرا من فجوة الاستهلاك المحلي، حيث يعتمد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على توفير المخزون الاستراتيجي للتعامل في أوقات الظروف الطارئة التي قد تحدث في فترة من الفترات، مؤكدا أن وزارة التموين طرحت أجزاء الدواجن في المنافذ الاستهلاكية بسعر 90 جنيها للكيلو الواحد، تخفيفا عن كاهل المواطنين.