«بيطري كفر الشيخ»: حققنا 106% من نسب تحصين الماشية لحماية 212 ألف رأس

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أن لجان التحصين المنتشرة في شتى ربوع قرى ومراكز المحافظة، قد حققت نسبة تحصين بلغت 106%، والتي تخطت نسبة المستهدف من تحصين الماشية في المحافظة بنحو 212 ألف رأس حيوان من الأبقار والجاموس، وذلك ضد أمراض الحمى القلاعية، والجلد العقدي.

تحصين نحو 7300 رأس ماشية من العرب الرحالة

وأوضح الدكتور «بشار»، أن نسبة تخطي 100% ، جاءت نتيجة تحصين نحو 7300 رأس ماشية من العرب الرحالة بهدف حماية الثروة الحيوانية بالمحافظة، لافتاً إلى أن تنقل العرب الرحالة دون تحصين يؤثر بالسلب على الماشية بالمحافظة، كونهم ينتقلون من قرية إلى أخرى.

حملات بيطرية مستمرة وتعاون من قبل المربين

وأضاف أيضا أن الحملات البيطرية ما زالت مستمرة على مدار الشهر الجاري، بهدف تحصين أي ماشية تم ولادتها خلال الشهرين الماضيين، بما يضمن الحفاظ على صغار الماشية، مضيفاً أن مربي الماشية يبادرون بشكل إيجابي كبير بغرض تحصين الماشية بالامصال البيطرية.