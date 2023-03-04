10 معلومات عن الحملة القومية لتحصين الماشية بأسيوط.. تستهدف 159 ألف رأس

تنطلق اليوم السبت، الحملة القومية لتحصين الماشية بمحافظة أسيوط، ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمي الوادي المتصدع، والتي تستهدف 159 ألف رأس ماشية على مستوى قرى ومراكز المحافظة لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع:

- تستهدف الحملة القومية 159 ألف رأس ماشية مختلفة يتم تحصينها بالتحصينات اللازمة.

- يبلغ عدد رؤوس الأغنام والماعز التي تستهدفها الحملة 47 ألف رأس.

- كما تستهدف الحملة تحصين 112 ألف رأس أبقار وجاموس.

- على هامش الحملة يتم تنظيم زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية تعريف المربيين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين.

- دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك

- الحملة تهدف إلى تحصين الحيوانات (أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال).

- الحملة ضد أمراض (الحمى القلاعية والوادي المتصدع).

- تضم الحملة لجان ثابتة ومتحركة من أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بالإدارات البيطرية.

- تقوم الحملة باستهداف كافة مراكز المحافظة والتحرك من بيت لبيت فضلاً عن محطات مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة ومحطة جامعة أسيوط والأزهر.

- ترصد الحملة أي حالات اشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية ومكافحتها طبقاً للخطة الموضوعة وضمان وصول أكبر تغطية ممكنة بالتحصين.