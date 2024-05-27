كاتب صحفي: مجزرة رفح الفلسطينية دليل على عدم اكتراث إسرائيل لأي مقررات دولية

قال أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار إنَّ إسرائيل تُمعن في انتهاك كل المواثيق والأعراف الدولية، وتحاول إهانة كل المؤسسات الدولية المعنية بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

إسرائيل تُمعن في انتهاك كل الأعراف الدولية

وأضاف السعيد خلال مداخلة عبر zoom ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، أنّ المجزرة والمحرقة التي ارتكبتها إسرائيل في ساعات الليل المتأخرة أمس، بقصف خيام النازحين الفلسطينيين في رفح الفلسطينية دليل دامغ أنّ دولة الاحتلال لا تكترث لأي مقررات دولية.

العلمية العسكرية في رفح الفلسطينية

ولفت إلى أنّ المنطقة التي كانت تصنفها إسرائيل أنها مناطق آمنة وتدعو النازحين للنزوح إليها قد قصفت وهذا دليل واضح أن دولة الاحتلال مُمعنة في هذه الإبادة ولا تحترم أي قرارات دولية خاصة بعد أيام قليلة من إصدار محكمة العدل الدولية لقرارها بوقف الحرب في غزة والعلمية العسكرية في رفح الفلسطينية.

وتابع: «هذه المحرقة هي رسالة واضحة للمجتمع الدولي أن إسرائيل باتت فوق القانون ودولة مارقة لا تلتزم بأي قرارات دولية حتى ولو صدرت من أكبر مؤسسة قضائية في العالم وهي محكمة العدل الدولية».