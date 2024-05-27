سيرين عبدالنور تدين قصف إسرائيل لمخيمات النازحين في رفح الفلسطينية

أدانت الفنانة سيرين عبدالنور قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيمات النازحين في مدينة رفح الفلسطينية وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام .

سيرين عبدالنور تدين ضرب مخيمات النازحين في رفح الفلسطينية

وكتبت سيرين عبدالنور قائلة «وين ما هربوا الموت لاحقهم، وكأن محكوم عليهم بالظلم، فعلاً ما فيه كلام بقى يعبر، بس فيه الله وعدالته، رفح فلسطين».

يذكر أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.