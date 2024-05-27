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«القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيترون في الجنوب اللبناني

كتب:

هانى حسن
11:20 ص | الإثنين 27 مايو 2024
جانب من أحداث لبنان

جانب من أحداث لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عيترون في الجنوب اللبناني.

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بقلم هانى حسن