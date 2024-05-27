«القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيترون في الجنوب اللبناني كتب: هانى حسن 11:20 ص | الإثنين 27 مايو 2024 جانب من أحداث لبنان أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عيترون في الجنوب اللبناني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعلن سقوط مسيرة من نوع «سكاي رايدر» في لبنان «القاهرة الإخبارية»: اندلاع حريق في الجليل الأعلى نتيجة رشقات صاروخية من لبنان الاحتلال الإسرائيلي: رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه شلومي في الجليل الغربي «حزب الله» يعلن مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان لبنان الجنوب اللبناني غارة إسرائيلية القاهرة الإخبارية الاحتلال بقلم هانى حسن