«العفو الدولية»: يجب التحقيق في 3 غارات إسرائيلية على غزة باعتبارها جرائم حرب

أكدت منظمة العفو الدولية، أنّه على الجنائية الدولية التحقيق في 3 غارات إسرائيلية على غزة الشهر الماضي باعتبارها جرائم حرب، مشيرة إلى أنّ الغارات الإسرائيلية الثلاث أدت إلى مقتل 44 مدنيا فلسطينيا بينهم 32 طفلًا، بحسب «تليفزيون فلسطين».

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.